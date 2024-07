Przed nami 657 odcinek „Na dobre i na złe” - ostatni w 2016 roku (emisja 21 grudnia o 20.40 w TVP2) - i ciąg dalszy dramatycznej historii Oli (Anna Karczmarczyk). A do tego spotkanie z nową bohaterką… siostrą Hany Goldberg! Doktor Sara Mandel (w tej roli: Magdalena Schejbal) przyleci aż z Bostonu. A Ola powierzy jej życie swoje i nienarodzonego dziecka...

Operacja zaplanowana przez doktor Mandel w Leśnej Górze okaże się sensacją. I cały szpital będzie trzymał za Olę kciuki. A najbardziej będzie się denerwował Stanisławski (Marek Ślosarski) – jako przyszły dziadek.

Tretter (Piotr Garlicki) spróbuje kolegę uspokoić:

- Sara Mandel to najlepszy specjalista od zabiegów wewnątrzłonowych w Bostonie. Wszyscy wierzymy…

Jednak dyrektor od razu wejdzie mu w słowo – i w końcu wyzna, jak bardzo Trettera nienawidzi.

- Wiesz, w co ja wierzę? Że Janek żyłby, gdyby nie ty! Ty do tego dopuściłeś… I jeżeli jego dziecku coś się stanie… to też będzie twoja wina!