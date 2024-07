Trzecią edycję "X-Factora" dość niespodziewanie wygrała Klaudia Gawor. Młoda wokalistka po zakończeniu programu szybko wzięła się do pracy i na rynku ukazał się już jej pierwszy teledysk do singla "Lekkość życia bez słów". Przypomnijmy: Wielka premiera PIERWSZEGO teledysku Klaudii Gawor

Zwycięstwo w telewizyjnym show to nie tylko profesjonalny kontrakt z wytwórnią płytową i otwarte drzwi do dużej kariery, ale również czek na 100 000 złotych. Co z wygranymi pieniędzmi zrobiła Klaudia? Piosenkarka przyznała, że część kwoty przeznaczyła na wakacje, ale resztę zamierza zainwestować w swoją karierę i rozwój muzyczny.



Dziś chcę przeznaczyć te pieniądze na rozwój. Oczywiście pojechałam na wakacje, ale nie szalałam. Chcę tę kwotę przeznaczyć na edukację i rozwój muzyczny, bo jest jeszcze dużo rzeczy do zrobienia, które powinnam zrobić i przez nie przejść, więc mam nadzieję, że dzięki tej wygranej będę mogła to zrobić - powiedziała w rozmowie z Dzień Dobry TVN Wakacje.



Gawor zdradziła też, że od października zaczyna studia na filologii hiszpańskiej. Kibicujecie jej?

