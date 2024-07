Anna Mucha słynie z kontrowersyjnego sposobu bycia. Już nie raz udowodniła, że ma niesamowity dystans do samej siebie i lubi prowokować media. Na chwilę przed swoim porodem udzieliła wywiadu Piotrowi Najsztubowi, dla magazynu "Viva!", a także wzięła udział w przedporodowej sesji zdjęciowej.



Zapytana o to, czy boi się samego porodu i rozstępów, które często są nieodłącznym jego efektem, odpowiedziała: - Nie wiem, czy słyszałeś, o tym, że kobiety przy porodach mają możliwość przeżycia superorgazmu? I ja mam zamiar się o tym przekonać. Więc co ty mi tutaj o jakichś rozstępach, kiedy ja mam w perspektywie najpiękniejszy orgazm? -.



Co więcej, Mucha poprosiła dziennikarza o nazywanie jej "dzieciorobem". Wyszło kontrowersyjnie?



