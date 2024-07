Trzy dni, ponad 170 wystawców z całego kraju, aż 60 premier największych światowych marek i przedpremierowe pokazy samochodów koncepcyjnych. To wszystko zobaczyliśmy na ostatnim Motor Show w Poznaniu. To był weekend roku dla wszystkich fanów motoryzacji!

Tegoroczna edycja targów upłynęła pod znakiem motoryzacji jutra. W Poznaniu królowały nowoczesne technologie i ekologiczne rozwiązania, przede wszystkim auta elektryczne. Większość marek wprowadza do swoich ofert albo bardziej przyjazne środowisku wersje silnikowe swoich starych modeli lub prezentuje zupełnie nowe samochody hybrydowe, elektryczne czy zasilane wodorem.

Nowoczesne rozwiązania według Škody



Zgodnie z panującymi trendami, główną atrakcją, jaką na poznańskie Motor Show przygotowała marka Škoda, był kipiący od innowacyjnych rozwiązań, koncepcyjny model Vision E. To pierwszy w ofercie marki samochód napędzany wyłącznie energią elektryczną. Dzięki silnikom o mocy 306 KM i napędowi na cztery koła, Vision E zaskakuje możliwościami. Przejedziemy nim nawet 500 km i osiągniemy prędkość do 180 km/h.

Jednak nowy model Škody to nie tylko osiągi. Zainteresowały nas także liczne systemy, dzięki którym jazda ma być prostsza i bezpieczniejsza. W trasie Vision E potrafi sam przyspieszyć, zwolnić, a nawet sterować kierownicą i omijać przeszkody. Uwagę zwiedzających zwrócił także supernowoczesny design. Przeszklony dach, minimalistyczne wnętrze – to robi wrażenie!

Oprócz koncepcyjnego modelu Vision E, Škoda zaprezentowała także nowe systemy bezpieczeństwa w najpopularniejszym aucie marki – Fabii FL w wersji hatchback i COMBI. Są to takie funkcje jak Blind Spot Detection (monitorowanie martwego pola), kamery zewnętrzne Area View czy Pedestrian Monitor – system proaktywnej ochrony pieszych. Jednak Fabia FL to nie tylko innowacje w kwestii bezpieczeństwa. To także nowoczesny design, technologiczne nowinki we wnętrzu, jak 6,5 calowy ekran i usługi online.

Sportowa jazda

Targi Motor Show to gratka nie tylko dla fanów technologii, ale także dla miłośników sportowych emocji. Marka Škoda zaprezentowała nową ekipę swojego zespołu WRC – Škoda Polska Motorsport. Kierowcą został Mikołaj Marczyk, który jest najmłodszym mistrzem Polski kategorii Open N. Towarzyszyć mu będzie pilot Szymon Gospodarczyk, który w tegorocznym Rajdzie Dakar zajął trzecie miejsce. Załoga startować będzie Škodą Fabią R5, którą odwiedzający Motor Show też mogli obejrzeć na żywo.

Motor Show w Poznaniu nie ograniczał się jedynie do pokazów w zamkniętych halach. Przygotowano także strefę zewnętrzną, w której na zwiedzających czekały liczne atrakcje. Marka Škoda otworzyła specjalny plac manewrowy, w których można było na własnej skórze sprawdzić, jak działają jej nowe systemy bezpieczeństwa, na przykład Area View. Popularną atrakcją okazały się także symulatory dachowania i zderzeń, które naśladowały siły działające na ciało człowieka podczas wypadków.