Kim jest Agent? Już dziś wieczorem dowiemy się, kto wygra drugą edycję programu "Agent - Gwiazdy" i kto z finałowej trójki okaże się tytułowym Agentem! W reality show pozostali już tylko Odeta Moro, Daria Ładocha i Jarosław Kret, którzy tuż przed ostatnim odcinkiem zdradzili kulisy programu w Dzień Dobry TVN! Co powiedzieli?

Finaliści drugiej edycji programu "Agent- Gwiazdy" w rozmowie z Dorotą Wellman i Marcinem Prokopem opowiedzieli, jak udało im się dotrzeć aż do ostatniego odcinka show. Daria Ładocha z rozbrajającą szczerością przyznała, że grała od samego początku. Nawet jej strój miał zmylić przeciwników.

Ja wymyśliłam sobie rolę już w Polsce, przed wylotem. Wzięłam też ze względu na to duży bagaż, czyli też strojem manipulowałam. Znacie mnie dobrze, ja jestem zupełnie inna, nie tylko na wizji, ale jak gasną światła. To była totalnie rola stworzona na potrzeby programu, dlatego że dużo łatwiej się rozgrywa jako zołza niż jako osoba, która jest miła, serdeczna- powiedziała Daria. Myślę sobie, że to też było ciekawe doświadczenie dla moich bliskich, którzy oglądali mnie. Moje córki mówiły mi "Mamusiu dlaczego ty tak powiedziałaś? przecież my cię takiej nie znamy". Rola od początku do końca.