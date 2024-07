Joanna Przetakiewicz na modzie zna się jak nikt inny i sama udowadnia to swoimi stylizacjami. W sobotni poranek zachwyciła przed studiem Dzień Dobry TVN, kiedy zdecydowała się dzwony i długi, skórzany płaszcz. Zobacz: Przetakiewicz w dzwonach przed studiem DDTVN. Projektantka wie jak zrobić wrażenie

Projektantka potrafi też docenić styl swoich koleżanek, a najlepiej wie o tym Monika Olejnik. Przetakiewicz wychwala gust i niezwykle trafione stylizacje dziennikarki na łamach najnowszego magazynu "Flesz". Ponadto twierdzi, że doskonale sprawdziłaby się jako gość w "Project Runway", a dla uczestników programu to byłoby wyzwanie zaprojektować strój dla Olejnik. Na razie jednak nie wiadomo czy w show zobaczymy prezenterkę:

Monia niesamowicie o siebie dba, ćwiczy, biega, zdrowo się odżywia... A do tego jest pasjonatką swojej pracy. Obala stereotyp, że jak się skończyło 25 lat, to już wielu rzeczy nie wypada robić. Myślę, że wszyscy powinniśmy brać z niej przykład. Jej blog modowy na pewno zrobiłby karierę. Na razie namawiam ją, aby wzięła udział jako gość specjalny w jury "Project Runway". Znakomicie się do tego nadaje.