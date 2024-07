Co Monika Olejnik sądzi o ostatnich zwolnieniach w Telewizji Polskiej? Dziennikarka pojawiła się w sobotę na Charytatywnym Balu Dziennikarzy i w rozmowie z Party.pl podsumowała ostatnie wydarzenia, o których mówiła cała Polska. Warto przypomnieć, że w wyniku zmiany prezesa TVP, którym obecnie jest Jacek Kurski, wiele gwiazd TVP straciło pracę. Wśród nich są m.in. Piotr Kraśko, Beata Tadla czy Hanna Lis. A co na ten temat ma do powiedzenia Monika Olejnik?

Reklama

Szkoda, że się zwalnia dziennikarzy, którzy pracowali kilkanaście lat w telewizji, którzy byli świetnymi reporterami, świetnymi dziennikarzami politycznymi. Cóż, przyszła nowa miotła i wymiata. Nie sądziłam, że aż tylu dziennikarzy zostanie zwolnionych. Nie sądziłam, że zwykli reporterzy będą zwalniani, bo komuś nie odpowiadało to, co się ukazało w telewizji. To jest dosyć straszne.

Co jeszcze powiedziała dziennikarka? Posłuchajcie!

Zobacz: Monika Olejnik w sukience La Manii i w spektakularnym nakryciu głowy! Czy wyglądała lepiej niż rok temu? ​

Zobacz także

Monika Olejnik zabrała głos w sprawie zwolnień w TVP

Dziennikarka nie może uwierzyć, że tak wielu dobrych prezenterów straciło pracę