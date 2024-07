W najnowszym numerze "Party" na celowniku "Modowego sądu" znalazła się Joanna Pacuła. Joanna Horodyńska i Karolina Malinowska skrytykowały stylizację, w której pojawiła się na gali Lexusa.



Karolina: Koko-lok atakuje Ewę. Musimy jej pomóc. Tylko jak? Może po prostu skupmy się na czymś innym. Może na tej sukience z koronki. Podobno koronki są modne w tym sezonie, ale mam wrażenie, że w innym wydaniu. Ta jest trochę ślubna, lekko babcina, ale przede wszystkim kompletnie nie nadaje się dla Ewy! Ani kolor ani krój nie dodają jej uroku…



Joanna: Ustalmy jedno, Ewa ma idealną figurę i każdy krój jej pasuje. Ta sukienka jest bardzo korzystna dla sylwetki i nawet koronka, niczym zszyte w patchwork serwetki pod filiżanki, mnie nie przeraża. Raczej wymieniam w myślach buty i torebkę. Kok jak to kok… traktuję go jak żart, na serio byłby nie do przełknięcia.



Karolina: Gdy patrzę na dodatki, zastanawiam się, czy ta stylizacja została przemyślana. Buty są zbyt toporne. Pewnie miały być mocnym akcentem w tej stylizacji. Niestety, tylko jej ciążą.



Zgadzacie się z ich opinią?

