Już w grudniu w polskich salonach MAC (jedynie w Warszawie, Poznaniu, Katowicach oraz na Maccosmetics.pl), będzie można kupić najnowszą kolekcję kosmetyków do makijażu MAC w kolaboracji ze znanym projektantem Prabalem Gurungiem. Słynny projektant z Nepalu jest ulubieńcem wielu hollywoodzkich gwiazd, a jego niekiedy niekonwencjonalne podejście do mody zyskuje coraz większe grono miłośniczek.

Nic dziwnego, że Mac Cosmetics zdecydowało się na tę kolaborację. Piękna kolekcja zamknięta w jeszcze piękniejszych opakowaniach na pewno znajdzie swoje amatorki. A do tego zbliżające się święta 2014...doskonały pomysł na prezent!

W kolekcji znajdziecie między innymi:

M·A·C Prabal Gurung puder brązujący, cena ok. 239 zł

M·A·C Prabal Gurung podwójny cień do powiek, cena ok. 160 zł

M·A·C Prabal Gurung kredka do oczu, cena ok. 92 zł

M·A·C Prabal Gurung pomadka do ust, cena ok. 172 zł

M·A·C Prabal Gurung błyszczyk do ust, cena ok. 156 zł

M·A·C Prabal Gurung pędzel do makijażu, cena ok. 316 zł