Gwiazdy na pokazie najnowszej kolekcji MMC w... górach! ZDJĘCIA

Tylko u nas! Kolejna odsłona naszego cyklu, w którym Radek Pestka ocenia stylizację gwiazd. Tym razem trafiło na Kasię Sokołowską i jej outfit z pokazu MMC . Producentka pokazów mody i jurorka Top Model nie zawiodła. Ale czy jej brązowy komplet przypadł do gustu zwycięzcy Top Model. Radek Pestka ocenia Kasię Sokołowską Radek Pestka poznał Kasię Sokołowską podczas castingów do Top Model. Podziwia ją za to, że jest bardzo profesjonalna i bardzo ceni jej pracę: Znam Kasię Sokołowską już dość długo – pierwszy raz spotkaliśmy się na castingu do TOP MODEL, w którym jest jurorką. Bardzo dobrze wspominam Kasię z programu, jest niezwykle profesjonalną, a jednocześnie ciepłą i przyjazną osobą. Jej wiara we mnie i w moje możliwości dawały mi dodatkową motywację w programie, szczególnie przy konkurencjach związanych z wybiegiem. A jak spodobała mu się stylizacja z pokazu nowej kolekcji MMC? Zobaczcie, co powiedział nam Radek: Kasia zaprezentowała brązowo-miedziany komplet, oczywiście autorstwa duetu Majer i Michalak. Przewiązany z talii płaszcz idealnie zbudował proporcje sylwetki, a szerokie spodnie nadały całości niezwykle modowego charakteru – to prawdziwy hit tego sezonu! Kasia zawsze pamięta o odpowiednio dobranych dodatkach – jako ambasadorka i twarz kampanii APART wybrała biżuterię tej marki. Efekt? Nienaganny styl i elegancja! Szpilki w cętki nadały szyku i... dodały dodatkowych centymetrów, podkreślając największy atut – długie nogi. Kasia słynie z nienagannego gustu – jest zawsze ubrana odpowiednio do okazji, bardzo zwraca uwagę na detale i jakość ubrań. Dzięki temu wygląda zjawiskowo nawet w „zwykłym” dresie od Roberta Kupisza. W czym tkwi jej sekret? Radek wie: w szpilkach! Poza wyczuciem stylu, jest to sprawdzony patent – wysokie szpilki, które zakłada nawet do wspomnianych dresów (pamiętam...