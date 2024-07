Jest nam niezmiernie miło poinformować ,iż finał konkursu Miss Polonia 2012 odbędzie się już 2 lutego o godzinie 20.10 w TVP2. Gala finałowa konkursu będzie transmitowana ze studia ATM w Warszawie. Gospodarzami wieczoru są Edyta Herbuś i Maciej Kurzajewski. Gwiazdą wieczoru diwa polskiej sceny muzycznej Edyta Górniak. Reżyserem gali jest Maciej Sobociński ( min. Master Chef, Taniec z Gwiazdami, Eska Music Awards). Za oprawę muzyczną odpowiada Adamus.

Reklama

Tego wieczoru 20 finalistek Miss Polonia 2012 stanie do walki o koronę najpiękniejszej Polki którą otrzyma z rąk Miss Polonia 2011 Marceliny Zawadzkiej. Jak co roku wyboru dokonają telewidzowie za pomocą głosowania SMS. Nagrodą główną jest samochód marki Hyundai. Podczas gali finałowej Miss Polonia 2012 uczestniczki zaprezentują się publiczności w kreacjach marki Betti Designe a TOP 5 w wieczorowych sukniach od Macieja Zienia. Finał konkursu poprzedza obecnie trwające zgrupowanie w hotelu Hyatt w Warszawie. Podczas tego zgrupowania finalistki Miss Polonia codziennie odbywają trening na siłowni pod okiem trenera Witolda Szmandy, który na co dzień mieszka i pracuje w LA gdzie trenuje z gwiazdami Hollywood.

Kolejnym punktem programu są zajęcia choreograficzne z Agustinem Egurola. Za właściwą prezencje, gracje, poruszanie oraz prace z obiektywem aparatu i kamery odpowiada top modelka Kamila Szczawińska. Podczas tych dwóch tygodni finalistki Miss Polonia również biorą również udział sesji zdjęciowej z jedną z topowych fotografek na polskim rynku Izą Grzybowską.

Jury:

• Bogna Sworowska II wicemiss Miss Polonia 1987, bizneswoman

• Maciej Zień - projektant

• Maciej Wróblewski – kreator fryzur

• Witold Szmanda – trener osobisty

• Iza Grzybowska - fotografka

• Małgorzata Herde – dyr. Generalny Miss Polonia

• Tomasz Kocewiak – makijaży sta

• Jacek Rozenek - aktor

• Kamila Szczawińska – top modelka

• Zbigniew Bartman - gwiazda polskiej kadry w siatkówkę, Mistrz Europy i ligowy Mistrz Świata, członek kadry na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie

Osoba kontaktowa:

Małgorzata Herde – dyr. Generalna Miss Polonia

m.herde@misspolonia.com.pl

tel: 504-862-170

Zobacz także