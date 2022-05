Miss Polonia Sportu 2021 wybrana! 

Umawiamy się późnym wieczorem w popularniej restauracji na ulicy Żurawiej w Warszawie. Marcelina Zawadzka (23) przyjeżdża punktualnie. Ma rozpuszczone włosy, czarny kapelusz, zieloną sukienkę i od wejścia przyciąga spojrzenia gości lokalu. Na początku rozmowy przeprasza za to, że spotykamy się o tak późnej porze. Tłumaczy, że dopiero wróciła z Gniezna, a w planach ma już kolejne wyjazdy. Od dziesięciu miesięcy żyje na walizkach. A co jeszcze zmieniło się w jej życiu od kiedy otrzymała wymarzony tytuł Miss Polonia? – W grudniu kończy się twoje panowanie. Na czym właściwie ono polegało? Marcelina Zawadzka: Przede wszystkim na podróżowaniu po Polsce. Zwiedziłam wiele miast. Brałam udział w galach, rozdaniach nagród… Wiele razy pomagałam też zbierać pieniądze na cele charytatywne. Takie wyjazdy bywają męczące, bo czasami muszę spędzić kilka godzin za kierownicą, a później zaprezentować się perfekcyjnie. Spotkania z ludźmi to jednak wystarczająca rekompensata za zmęczenie. To są magiczne chwile! Tym bardziej że w mniejszych miastach czasem faktycznie jestem przyjmowana jak królowa (śmiech). Zdarza się, że organizatorzy nawet zatrudniają ochroniarzy, którzy chodzą za mną krok w krok. – Twoich „poddanych” zapewne trochę to peszy… Marcelina Zawadzka: Gdy stoję w koronie, na wysokich obcasach, czasem czuję, że ludzie rzeczywiście mają do mnie dystans, ale staram się go szybko skrócić miłą rozmową albo choćby zwykłym uśmiechem. – Podobno kiedyś zastąpiła cię poprzednia Miss Polonia, Rozalia Mancewicz, i nikt się nie zorientował, że to nie ty… Marcelina Zawadzka: Tak! Miałam wtedy egzamin i poprosiłam Rozalkę o pomoc. W sali powieszono mnóstwo moich plakatów, ale i tak nikt się nie zorientował. Zresztą fotoreporterzy do dzisiaj...