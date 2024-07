1 z 5

Mikołaj Roznerski założył oficjalne konto na Instagramie! Ogłosił to na swoim Facebooku w specjalnym nagraniu. Pierwsze zdjęcie na jego profilu to fotka z Marceliną Zawadzką - w ten sposób para ogłosiła, że plotki o ich związku są prawdziwe!

Mikołaj Roznerski i Marcelina Zawadzka są parą!

Do tej pory Mikołaj Roznerski działał aktywnie na swoim Facebooku. Teraz postanowił też być na Instagramie. Jego profil obserwuje już aż 148 tysięcy fanów, zaś on sam obserwuje... tylko jedną osobę. Nie trzeba dodawać, że chodzi oczywiście o Marcelinę Zawadzką. Czy to właśnie dla niej założył tam konto? Na pewno można powiedzieć, że zaczął z przytupem! A jak sam pisze, to nie koniec gorących fotek:

Będą fotki...będą... ???? - zapowiada aktor na Facebooku.

Czekamy z niecierpliwością na kolejne zdjęcia. A parze serdecznie gratulujemy! Zobaczcie w galerii nagranie Mikołaja oraz fotki!

Zobacz także: Co robi Mikołaj Roznerski, kiedy przestaje kochać kobietę? Zdradził tylko w rozmowie z "Party"!