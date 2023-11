4 z 6

Adriana Kalska nie pozowała do zdjęć z Mikołajem Roznerskim, ale wspierała go za kulisami. Para wymieniała się czułymi spojrzeniami. Nie da się ukryć, że bardzo im na sobie zależy. Adriana Kalska jest dumna ze swojego ukochanego, że rozwija się i dostaje coraz to nowe role. Jej kariera również nabrała tempa. Adriana Kalska zachwyciła niedawno widzów w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

