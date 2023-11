2 z 4

Prawda o szczęściu

Przez większość życia Roznerski miał pod górkę. Powód? Trudne dzieciństwo. Jego rodzice rozwiedli się, kiedy był nastolatkiem. Mikołaj, jako najstarszy z trójki rodzeństwa, postanowił zostać z tatą na wsi, na gospodarstwie. Doglądał krów, pomagał ojcu na fermie kurczaków, pracował przy żniwach i wykopkach. W szkole nie był popularny, ponieważ – w co trudno dziś uwierzyć – miał sporą nadwagę. Wstydził się też, że mieszka w starym domu i że tata przywozi go do szkoły rozklekotaną nyską. „Kiedy mama odeszła, przestałem jeść”, zwierzył się Roznerski, przyznając się jednocześnie do anoreksji. Przez dłuższy czas nikt nie zauważył, że chłopak ma problemy. Dopiero kiedy ważył 42 kg, trafił do szpitala. Uczył się źle, ledwo zdawał do następnej klasy, wagarował, wpadł w złe towarzystwo. Uratował go przypadek: trafił do kółka teatralnego Chyże Jeże i... zakochał się w graniu. Po zakończeniu nauki w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej przyszedł kolejny kryzys, spowodowany brakiem pracy.

W Warszawie Mikołaj biegał z castingu na casting, a jednocześnie rozdawał ulotki, odśnieżał o piątej rano ulicę Marszałkowską, woził glazurę, pracował w Obi i był kelnerem. Aż któregoś dnia nastąpił zwrot w jego życiu. Zadzwonił do niego producent Tadeusz Lampka i spytał, czy Mikołaj wystąpiłby w „M jak miłość”.

