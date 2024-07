W zeszłym roku Michał Wiśniewski przy pomocy Facebooka pochwalił się, że lekarze zdiagnozowaniu u niego raka. Informacja ta wstrząsnęła nie tylko fanami zespołu Ich Troje, ale i z miejsca stała się sensacją dla kolorowych magazynów. Przypomnijmy: Szok! Michał Wiśniewski MA RAKA!

Media na bieżąco relacjonowały przebieg leczenia Wiśniewskiego, a on sam po tym jak jego była żona zakwestionowała jego chorobę, pokazał swoje badania lekarskie. Na szczęście lider Ich Troje wszystkie traumatyczne przeżycia ma już za sobą i może cieszyć się życiem u boku aktualnej żony, Dominiki Tajner-Wiśniewskiej. W wywiadzie dla uljaszowanie.blog.pl Michał przyznał, że nie żałuje upublicznienia swojej walki z nowotworem.

- Czuję się dobrze. Nie ma nawrotu choroby. Wycięto to, co było zagrożeniem. Teraz czekają mnie badania co pół roku i mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Od początku jestem pozytywnie nastawiony. Uważam, że moim obowiązkiem było powiedzenie o chorobie ludziom i nie wstydzę się tego, bo miałem zbyt dużo zobowiązań. Gdyby coś poszło nie tak, zaczęłyby się niepotrzebne spekulacje, a tak wszystko było jasne. Obecnie jestem zdrowy - powiedział Wiśniewski.