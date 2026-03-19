Michał Wiśniewski ogłosił rozstanie. Zaskakująca reakcja

O problemach w małżeństwie Poli i Michała Wiśniewskich mówi się już od początku 2026 roku. W pewnym momencie lider Ich Troje sam przyznał, że para przechodzi bardzo poważny kryzys. Później fani mogli już tylko snuć domysły, choć wokalistka czasem sugerował, że w plotkach może tkwić ziarno prawdy. Internautów niepokoiły też wymowne publikacje Poli Wiśniewskiej w mediach społecznościowych.

Michał Wiśniewski rozstał się z żoną. Fani nie mogli zareagować inaczej

W środę, 18 marca Michał Wiśniewski opublikował oświadczenie o rozstaniu z żoną. Wokalistka podkreślił, że to jego jedyny komentarz w tej sprawie. Przyznał, że udało mu się uratować małżeństwa z Polą przed rozpadem. Zaapelował też, by nie oceniać zbyt pochopnie tej sytuacji ze względu na dwójkę małoletnich dzieci.

Pod wpisem pojawiła się lawina komentarzy internautów. Co ciekawe, dominują słowa wsparcia, a nie złośliwe uwagi. Fani przede wszystkim pocieszają Michała Wiśniewskiego i dziękują mu za szczerość. Podkreślają też, że wokalista sam jest odpowiedzialny za swoje życie i nikt nie powinien go rozliczać.

„Dużo siły Michał”, „Szanujemy i dziękujemy za szczerość”, „Siły i dobrych emocji mimo wszystko”, „Fani szanują, hejterzy hejtują”, „Dziękujemy, że ta informacja wybrzmiała od ciebie, a nie z portali plotkarskich. Dużo siły dla was”, „Bardzo mi przykro i dużo siły dla państwa”, „Wielka szkoda Michał, ale to wasz życie i nic nam do tego… Dużo siły dla was!”, „Bardzo szczerzy, fajny człowiek. Nikt ni ma prawa krytykować nikogo”, czytamy w komentarzach.

Pola i Michał Wiśniewscy nie są już razem

Według doniesień mediów Michał Wiśniewski rzadko bywał w domu. Wokalista grał koncerty i pilnował budowy nowego domu. Brak kontaktu z żoną miał okazać się coraz bardziej problematyczny. Wcześniej małżeństwo przyznało, że korzystało z terapii. Lider Ich Troje na początku roku ujawnił, że jest pochłonięty obowiązkami, w dodatku ma też łączne szóstkę dzieci, o które musi dbać.

Pola i Michał Wiśniewscy zaczęli się umawiać w 2019 roku. Za pierwszym razem kobieta nie wiedziała, że wybiera się na randkę ze znanym artystką. Para pobrała się w trakcie pandemii, a kilka miesięcy później doczekała się syna. Na świat przyszedł Falco Amadeus. Pola wolała pozostać anonimowa, ale z czasem w sieci zaczęły pojawiać się jej wspólne zdjęcia z muzykiem. W maju 2023 roku urodził się Noel Cloe, drugi syn Wiśniewskich.

