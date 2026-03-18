To już koniec związku Poli i Michała Wiśniewskich. Lider zespołu "Ich Troje" przerwał milczenie i opublikował oficjalne oświadczenie, w którym informuje, że rozstał się z żoną. Para podjęła decyzję o zakończeniu swojego małżeństwa sześć lat po pierwszym ślubie. Zobaczcie, jak wtedy świętowali Pola i Michał.

Tak wygladały romantyczne śluby Poli i Michała Wiśniewskich

Michał i Pola Wisniewscy po raz pierwszy wzięli ślub w 2020 roku, ale bardzo długo nie publikowali zdjęć z prywatnej uroczystości. Dopiero na początku 2021 roku lider zespołu "Ich Troje" pokazał kadr z ceremonii. W 2022 roku Michał Wiśniewski i jego piąta żona zorganizowali drugi ślub i wyprawili huczne wesele, na którym pojawił się m.in. Piotr Gąsowski. Pola Wiśniewska miała dwie suknie ślubne i zachwyciła swoim wyglądem na ceremonii.

Chwile. To ta jedna, spośród wyjątkowych, która zapadła w naszych sercach na zawsze. Było pięknie i niesamowicie wzruszająco. Jesteśmy ogromnie poruszeni i wdzięczni naszym najbliższym, że byli tego dnia z nami i że wspólnie mogliśmy celebrować miłość tak w 2022 roku pisała pod relacją ślubna Pola Wiśniewska.

Rozstanie po sześciu latach małżeństwa

Niestety, sześć lat po ślubie Michał Wiśniewski potwierdził rozstanie z Polą. O tym, że w ich związku pojawił się kryzys media i internauci spekulowali już od kilku tygodni. Teraz lider zespołu "Ich Troje" w oficjalnym oświadczeniu mówi wprost, że jego piąte małżeństwo to już przeszłość.

Bardzo gorąco serdecznie Państwa proszę ze względu na dwójkę moich małoletnich dzieci o wstrzemięźliwość w opiniach do czasu zakończenia postępowania. Z całego serca dziękuję i no co mogę powiedzieć. Trzymam za moją jeszcze żonę i za siebie kciuki, żebyśmy przez to przeszli jak najmniej poranieni. Dziękuję bardzo apeluje Michał Wiśniewski.

Zobacz także:

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia