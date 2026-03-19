Michał Wiśniewski jest obecnie tematem numer jeden w mediach, wszystko z powodu trudnej sytuacji rodzinnej, jaką jest rozstanie z Polą Wiśniewską. Nagle jednak w jego mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia innej z byłych żon.

Michał Wiśniewski nagle publikuje zdjęcia Mandaryny

Michał Wiśniewski dopiero co ogłosił rozpad małżeństwa z Polą Wiśniewską, a dziś nagle dzieli się zdjęciami, które w sieci opublikowała inna z jego byłych żon.

Michał Wiśniewski udostępnił na Instastories serię nowych zdjęć Mandaryny, na których pozuje na scenie, czy na sesjach zdjęciowych. Pod opublikowanymi fotkami, pojawił się nawet komentarz:

Marta czy wrócicie z Michałem do siebie? On tylko Ciebie prawdziwie kochał

Michał Wiśniewski żałuje rozwodu z Mandaryną

Plotki wokół Mandaryny i Michała Wiśniewskiego nie wzięły się z nikąd. W jednym z ostatnich podcastów, jakich muzyk udzielił, sam poruszył temat rozwodu z drugą żoną. Michał Wiśniewski w podcaście "W związku", wrócił wspomnieniami do małżeństwa z Mandaryną, a także ich ikonicznego ślubu w Kirunie.

Byliśmy naprawdę zakochani. Miłość i łzy były autentyczne. Oboje bardzo chcieliśmy wspólnego życia mówił.

Jednocześnie Michał Wiśniewski przyznał, że żałuje decyzji o rozwodzie z Martą Wiśniewską. Nie ukrywał, że byli wówczas młodzi, bardzo popularni, a wpływ na ich decyzje miały również osoby trzecie.

W pewnym momencie pojawiły się osoby, które zaczęły doradzać w sprawach naszego małżeństwa. To sprawiło, że nie mieliśmy szansy rozmawiać bez pośredników. Czułem, że ktoś nami manipuluje

Dzisiaj jesteśmy dorosłymi ludźmi. Wtedy byliśmy dwudziestokilkulatkami. Dziś na pewno podjęlibyśmy inne decyzje (...)To była najgorsza decyzja, jaką podjąłem, ale nie zamierzam do niej wracać. Stało się, jak się stało

Michał Wiśniewski i Mandaryna doczekali się dwójki dzieci: syna Xaviera oraz córki Fabienne. Do dziś pozostają w dobrych kontaktach. Michał Wiśniewski i Mandaryna wystąpili razem podczas Sylwestra z Dwójką w 2025 roku.

Rozpad piątego małżeństwa Michała Wiśniewskiego

18 marca 2026 roku Michał Wiśniewski ogłosił rozstanie z Polą Wiśniewską. Wydał oświadczenie w mediach społecznościowych, oznajmiając: "Nie udało mi się uratować mojego małżeństwa, więc zanim wszyscy napiszą o tym, mówię o tym sam. I to jest jedyny komentarz". Pola Wiśniewska zareagowała na ruch Michała Wiśniewskiego, komentując jego oświadczenie słowami: "Oświadczenie mojego męża jest jego perspektywą", dodając, że starsze dzieci dowiedziały się o wszystkim z sieci.

