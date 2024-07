Michał Szpak wybrał się na upragnione wakacje! Dokąd? Szpak pojechał do Portugalii! Pokazał zdjęcie z lotniska.

Choć jak sugeruje jego wpis, będzie to połączenie przyjemnego z pożytecznym, bo prawdopodobnie Szpak zagra też w Lizbonie koncert. Ale co to jest jeden koncert w takim miejscu. Miejmy nadzieję, że Michał Szpak pojedzie na trochę dłużej, by wypocząć, bo od maja kiedy była Eurowizja, właściwie nie miał wakacji, urlopu czy przerwy - cały czas koncertuje. Jedno jest pewne, Szpak pojawi się już 21 września na swoim roaście, a to na pewno odbije się szerokim echem w mediach.

Michał Szpak cały czas jest w rozjazdach, ale na wakacjach jeszcze nie był.

Michał Szpak po Eurowizji zdobył międzynarodowe uznanie i jest zapraszany na koncerty za granicę.