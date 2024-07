Po tym jak Filip Chajzer z przekąsem skomentował na swoim profilu na Facebooku wygląd i wypowiedzi zaproszonych do „Dzień dobry TVN” mężczyzn o androgynicznej urodzie - Madoxa i Mateusza Magę, (zastanawiając się, jak wytłumaczy dziecku, że facet, ktory nie wygląda jak facet czuje sie mężczyzną), wywołał dyskusję nt. nietolerancji. Głosów krytycznych było wiele. Oburzeni byli m.in. Maria Czubaszek i Michał Piróg .

Oto kontrowersyjny post:



Pan z lewej mówi właśnie, że czuje się mężczyzną. To jak ja mam teraz wytłumaczyć dziecku co to znaczy być mężczyzną? Jakieś pomysły? ;)

Posted by Filip Chajzer on 20 maja 2015