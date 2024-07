Michał Piróg po zakończeniu trzeciej edycji "Top Model" nie zafundował sobie przesadnie długich wakacji. Choreograf wystąpił w kilku sesjach zdjęciowych i bardzo aktywnie wspierał inicjatywy bliskie jego sercu. Przypomnijmy: Gwiazdy przykuły się łańcuchami. Kto wspierał źle traktowane psy?

Jesienią nie zobaczymy na antenie TVN ani "You Can Dance", ani "Top Model", ale to nie oznacza, że Michał narzeka na brak zajęć. W najnowszym wywiadzie zdradził, że wziął niedawno udział w produkcji bajki dla dzieci i spróbował tam swoich sił w nowej roli - poproszono go o nagranie kilku piosenek. Jak Piróg czuł się w roli wokalisty?

Niedawno nagrałem piosenki do bajki dla dzieci. Jest obecnie miksowana w studio i to jest bardzo fajną przygodą, bo wcielasz się w postać, z którą dzieci będą się identyfikować. Ja jestem trenerem zachęcającym najmniejszych do aktywności dziecięcych. Nie wiem, czy jeszcze mogę mówić jaka to bajka, ale dla takich dzieciaków od trzeciego do szóstego roku życia. Bardzo pobudzająca dzieci do aktywności, żeby nie siedziały tylko przed telewizorem - piosenki są tak konstruowane, żeby pobudzać dzieciaki do fajnych działań - opowiedział w rozmowie z TVN.pl

Michał słynie raczej z kontrowersyjnego wizerunku i wypowiedzi, które zdążyły już nie raz zaszokować. Śpiewanie dla najmłodszych to będzie jego zupełnie nowa odsłona. Podoba wam się taki pomysł?

