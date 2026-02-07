Michał Danilczuk i Julia Kuczyńska, znana jako Maffashion, poznali się podczas 14. edycji programu „Taniec z Gwiazdami”. Ich relacja przez cały czas pozostawała w sferze domysłów - chociaż byli widywani razem publicznie i wspólnie spędzali wakacje, nigdy nie potwierdzili oficjalnie, że są parą. Jesienią 2025 roku pojawiły się spekulacje o możliwym rozstaniu. Para przestała publikować wspólne zdjęcia, a konsekwentnie nie komentowała sprawy. Sytuacja zmieniła się dopiero tuż przed emisją 6. odcinka programu „Magda gotuje Internet”, w którym Michał Danilczuk postanowił przerwać milczenie.

Michał Danilczuk o rozstaniu z Maffashion

W rozmowie z Magdą Gessler, prowadzącą program „Magda gotuje Internet”, Michał Danilczuk zdecydował się po raz pierwszy publicznie wypowiedzieć na temat relacji z Maffashion. Słowa tancerza padły jeszcze przed emisją odcinka, która zaplanowana jest na 8 lutego 2026 roku o godzinie 11:30.

Na pytanie Magdy Gessler, o relację Michała Danilczuka z Maffashion, tancerz odpowiedział, że nie chciałby o tym mówić publicznie. Wytłumaczył to następująco:

Wiesz co wolałbym o tym nie mówić. To było. To jest trudne wiesz, bo w świecie tym medialnym to jest coś takiego, że ludzie chcą wchodzić tobie nogami w związki, a Ty czasami chcesz być w związku tylko z tą osobą. (...) Różnie w życiu bywa, a później wszyscy oczekują tłumaczenia, albo mówienia a ty nie masz ochoty tego robić.

Dlaczego Michał Danilczuk nie mówi o życiu prywatnym?

Michał Danilczuk w programie "Magda gotuje internet" wypowiedział się także na temat rozdzielania swojego zawodowego życia od prywatności:

Ja uważam, że czy rodzina, czy związek to jest taka rzecz eksterytorialna, taka nasza, taka, że bronimy jej jak takiego bezpiecznego miejsca. I zawsze to szanowałem. Ja mam pasję ogromną do tańca i tę pasję pokazuję, pokazuję swoje warsztaty, pokazuję swoje campy taneczne, które organizuję, pokazuję swoje występy telewizyjne, czy jak tańczę, czy jak jestem jurorem. I pomyślałem, że mam dużo przestrzeni w mediach, żeby opowiadać o swoim tańcu, pasji i zaangażowaniu a mniej o tym, co się dzieje prywatnie.

Internauci są pod wrażeniem rozmowy Michała Danilczuka z Magdą Gessler i doceniają to, jaką jest osobą:

Bardzo fajny to jest człowiek. Ten pan. To będzie fajna rozmowa. I jak on tańczy.

Klasa - pięknie się tego słucha

Ginący gatunek!

Szanuję. Sprawy prywatne powinny być prywatne - komentowali internauci.

