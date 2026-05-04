Od samego początku Mateusz Banasiuk wspiera Magdę Boczarską w "Tańcu z gwiazdami". Jak już wiemy, aktorka powalczy o Kryształową Kulę w wielkim finale! Choć dziś wszyscy mówią właśnie o niej, niebawem to jej ukochany znajdzie się na językach wszystkich. Tylko nam zdradził, że został jednym z uczestników nowej edycji "Azji Express"!

Mateusz Banasiuk się nie zatrzymuje! Nie tak dawno znów mogliśmy zobaczyć go w "Furiozie 2", a poza tym wciąż chwyta się nowych zajęć. Obecnie całą swoją uwagę poświęca wspieraniu Magdy Boczarskiej w "Tańcu z gwiazdami", a także opiece nad synkiem, gdy aktorka spędza czas na treningach.

Okazuje się jednak, że niebawem role się odwrócą i to Mateusz Banasiuk znajdzie się w centrum zainteresowania! W rozmowie z naszą reporterką zdradził, że został nowym uczestnikiem "Azji Express"!

Jestem kolejnym uczestnikiem programu ''Azja Express'', więc emocje już wkrótce będą rosły

Z kim aktor wybierze się na wyprawę? Wygląda na to, że ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła, a on sam nie chce zdradzać nazwisk, jakie bierze pod uwagę.

Właśnie jeszcze nie chcę tego zdradzać. Ciekaw jestem, z kim byście mnie widzieli w tym programie. Mam kilku chętnych, nie ukrywam, ale to jeszcze na razie zachowam dla siebie

Czy jednak pierwsza na jego liście znalazła się Magda Boczarska?

