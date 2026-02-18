Program "Azja Express" zadebiutował na antenie TVN już w 2016 roku. Od pierwszej edycji przyciągnął przed ekrany ogromną liczbę widzów i na stałe wpisał się w ramówkę stacji. Już teraz wiadomo, że kolejna odsłona powróci z przytupem, choć szczegóły tegorocznej edycji wciąż owiane są tajemnicą. Ku zaskoczeniu fanów to właśnie Izabella Krzan zdradziła konkretne nazwisko pierwszego uczestnika. To już oficjalne!

Małgorzata Socha pojawi się w kolejnej edycji "Azja Express"!

Nowa edycja "Azja Express" to bez wątpienia jeden z najbardziej wyczekiwanych programów tego roku. Format od lat cieszy się ogromną popularnością wśród widzów. To reality show, w którym znane osoby z polskiego show-biznesu oraz ich bliscy tworzą duety i wyruszają w intensywną podróż przez egzotyczne zakątki Azji. Ostatnia edycja dostarczyła fanom wielu emocji, a teraz poznaliśmy pierwsze oficjalne nazwisko uczestniczki nadchodzącej odsłony!

Izabela Krzan w wywiadzie dla Pudelka zdradziła, że w nowej edycji programu zobaczymy Małgorzata Socha!

To będzie pierwsze nazwisko które w takim razie ujawnimy oficjalnie i ta uczestniczką będzie... Małgorzata Socha! ujawniła Izabella Krzan.

Mimo pytań dziennikarki Izabella Krzan nie zdradziła jednak, z kim aktorka wystąpi w popularnym formacie. Ta kwestia wciąż pozostaje tajemnicą.

Małgorzata Socha od lat chciała wystąpić w programie?

To nie koniec niespodzianek! Jak zdradziła Izabella Krzan, Małgorzata Socha już wielokrotnie chciała wziąć udział w programie "Azja Express". Z doniesień wynika, że format od dawna bardzo przypadł jej do gustu, jednak na przeszkodzie stawały zobowiązania zawodowe.

Wszystko wskazuje jednak na to, że ten rok będzie dla aktorki prawdziwym przełomem. Tym samym jej nazwisko jako pierwsze oficjalnie znalazło się na liście uczestników nowej edycji programu.

Małgosia Socha będzie rzeczywiście brać udział w programie Azja Express z czego się bardzo cieszymy, ja wiem że wielokrotnie starała się i chciała być w tym formacie, niestety jej plany zawodowe troszeczkę przeszkadzały w tym wszystkim, ale już możemy oficjalnie powiedzieć że to jest pierwsze nazwisko na liście uczestników zdradziła z radością Izabella Krzan.

