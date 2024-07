Michał Baryza jest jednym z faworytów czwartej edycji Top Model. Na jurorach największe wrażenie robi jego imponująca muskulatura, a on sam zdaje się być mocno zdeterminowany. Nagła popularność sprawiła, że internauci chętnie wgłębiają się w życiorys modela, co może czasami prowadzić do odkrycia dosć zaskakujących faktów. Przypomnijmy: Michał Baryza z Top Model pracował w klubie dla gejów. Mamy zdjęcia

Uczestnik programu cieszy się też dużym zainteresowaniem na Facebooku, gdzie obserwuje go już ponad 122 tysiące użytkowników. Jedni ograniczają się do lajkowania i komentowania postów, inni zaś sami publikują perełki wykopane z czeluści internetu. Jedna z fanek Baryzy umieściła na jego ścianie stare zdjęcie modela, pochodzące najprawdopodobniej sprzed kilku lat. Michał nie przypomina na nim siebie, choć widać, że już wtedy pracował nad sylwetką.

Wyglądał na kogoś, kto zrobi karierę w modelingu?

