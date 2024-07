Kilkanaście dni temu na rynku wydawniczym ukazała się książka Franka Cascio, "Mój przyjaciel Michael". Autor był bliskim przyjacielem Króla Popu, Michaela Jacksona przez ponad 25 lat. Dzięki niemu powstał nieprzemilczający niczego i najbardziej poruszający portret gwiazdora jaki kiedykolwiek powstał. Autorowi udało się przedstawić Michaela w sposób rzetelny i zarazem pełen sympatii.

Cascio opowiada nam o Michaelu, jakiego nie znamy, o tym, co lubił, a czego nie, o jego przyjaźniach i fascynacjach, o pobycie w ośrodku odwykowym, zdradzi nam tajemnice jego obydwu małżeństw, opowie, jak Madonna usiłowała go uwieść i dlaczego pokłócił się z Liz Taylor, o atakach płaczu, gdy traktowano go jak kuriozum, o kulisach tras koncertowych, o tym, jak u księcia Alawaleeda grał w ping-ponga na złotym stole, jak w szkockim zamku zobaczyli ducha kobiety w białej sukni, o Jacksonie, Piotrusiu Panu, i jego marzeniach żeby być wiecznie młodym, o skrytym uczuciu, jakim darzył księżną Dianę, a także przytoczy wiele anegdot i pokaże nigdy niepublikowane zdjęcia Jacksona.

W książce pojawią się także: Mariah Carey, Andrea Bocelli, Marlon Brando, Chris Tucker, Britney Spears, Slash, Boyz II Men, Eminem, Cindy Crawford, Prince, Tatum O`Neal i wiele innych znanych osobistości. AfterParty.pl jest patronem medialnym tej książki. Można ją kupić TUTAJ.

Poniżej kilka zdjęć z prywatnego albumu Franka Cascio: