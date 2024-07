1 z 9

Michael Jackson zmarł w wieku 50 lat. Został znaleziony martwy w swej rezydencji w Los Angeles 25 czerwca 2009 roku. Powodem śmierci było przedawkowanie leku uspokajającego, Propofolu przepisanego piosenkarzowi przez jego osobistego lekarza Conrada Murraya.

Lekarz, który do końca nie przyznawał się do winy, został prawomocnie skazany na karę więzienia za doprowadzenie do śmierci Jacksona. Część rodziny spekulowała że w jego śmierć zaangażowanych było więcej osób i że było to morderstwo.

Michael Jackson został uroczyście pochowany na cmentarzu w Forest Lawn Memorial Park w Glendale w Kalifornii.

Król Popu sprzedał 750 milionów płyt i zostawił po sobie... 500 milionów długów.

Na zdjęciu rodzinny zespół The Jackson Five, gdzie Michael zaczynał karierę wokalisty. (od lewej: Jackie, Tito, Marlon, Michael, Jermaine i w powietrzu - Randy). Grudzień 1972 r.