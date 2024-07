Dla facetów Reserved proponuje w tym sezonie 3 modowe odsłony, wśród których każdy znajdzie coś dla siebie. Męski Reserved na wiosnę i lat 2013 to nowoczesna kolorystyka, kroje ubrań zgodne z trendami obecnymi na światowych wybiegach. A do tego duży wybór elementów garderoby na co dzień, do biura i na spotkanie.

Reklama

1. OVER THE CANYON

Najbardziej dominującym akcentem tego trendu są kolory z palety przypalanych. We wzorach pojawiają się motywy etniczne z rdzennych terenów Ameryki. Zestawy komponowane są dla mężczyzn hipnotyzujących i tajemniczych.

2. AIR-CON WHITES

Nowoczesne podejście do strojów codziennych, domowych czy po prostu wygodnych niezobowiązujących zestawów. Warstwowo dobierane komplety ze sportowymi dodatkami to interesujące kompozycje proponowane w tym trendzie.

3. SUMMER DARKS

Moc czerni w połączeniu z doskonale skrojonymi elementami eleganckiej garderoby dają oszałamiające wrażenie. Do tego grafitowe koszule i kontrastujące zestawy z bielą.

Reklama

Zobaczcie lookbook Reserved na wiosnę 2013: