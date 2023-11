Książę i księżna Sussex przygotowują się na narodziny swojego pierwszego dziecka, które ma przyjść na świat jeszcze w kwietniu. Okazuje się, że o ile w przypadku księżnej Kate było wiadomo, w jaki sposób poinformuje o narodzinach, o tyle w przypadku Meghan jest to wielką zagadką. Brytyjscy eksperci zajmujący się rodziną królewską zastanawiają się, w jaki sposób książęca para poinformuje o narodzinach royal baby.

Dotychczas zgodnie z tradycją księżne kilka godzin po porodzie pokazywały nowo narodzone dziecko, pozując na schodach szpitala, w którym odbywał się poród. Jednak spotyka się to z dużą krytyką ze strony kobiet, które uważają, że to przesada, aby kobieta zaledwie kilka godzin po porodzie pozowała z noworodkiem! Wszystko wskazuje na to, że Meghan i Harry przełamią ten trend. W jaki sposób pokażą royal baby?