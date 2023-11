Meghan Markle, nawet będąc w zaawansowanej ciąży, nie zrezygnowała z bardzo wysokich szpilek. Co więcej chodziła w nich, jakby ich wysokość zupełnie jej nie przeszkadzała. Natalia Klimas skomentowała ten fakt na swoim Instagramie. Jak wiadomo, aktorka również jest w ciąży, ale bardzo dziwi ją fakt, że księżna nosi obcasy nawet w 9. miesiącu ciąży!

Dlaczego Natalia Klimas jest zaskoczona, że Meghan nosi w ciąży szpilki?

Natalia Klimas niedawno pochwaliła się radosną nowiną i oświadczyła, że jest w ciąży. Aktorka chętnie dzieli się swoim szczęściem i publikuje kolejne zdjęcia ciążowych stylizacji. Aktualnie gwiazda zdecydowała się spędzić trochę czasu w Miami i pochwaliła się wieczorowym zestawem. Pod zdjęciem napisała:

Kiedy jest wieczór, jest Miami, jest lampart i obcas. To pewnie mój ostatni raz w takim wydaniu, bo przysięgam, noszenie teraz obcasów to męka. Jak Meghan Markle robi to w 9tym miesiącu?? #MomToBe - napisała aktorka na Instagramie.

Okazuje się, że dla aktorki, która jest w drugim trymestrze ciąży, już teraz chodzenie na obcasach sprawia trudność. Dlatego dziwi ją fakt, że Meghan tak doskonale radzi sobie w szpilkach na chwilę przed porodem. Tematem zainteresowały się fanki Klimas, które przyznały jej rację i w komentarzach otwarcie pisały, że już na początku ciąży rezygnowały z chodzenia na obcasach, aby czuć się komfortowo i bezpiecznie.

Meghan w ciąży czuje się doskonale i przez cały czas nie rezygnowała z pełnienia obowiązków księżnej. Co więcej, do każdej stylizacji zakładała szpilki. Chodzenie na wysokich obcasach nie sprawiało jej żadnych problemów. Wydaje się, jakby typowe dolegliwości ciążowe nie dotyczyły Meghan. To właśnie wypomniała Natalia Klimas księżnej w swoim poście.

Tuż przed samym porodem Meghan skorzystała z urlopu macierzyńskiego i ostatnie tygodnie postanowiła odpoczywać w domu. Księżna planuje przeprowadzkę jeszcze przed narodzinami dziecka, a to z pewnością zajmie sporo czasu. Plotkuje się, że jej pociecha przyjdzie na świat jeszcze w kwietniu.

Natalia Klimas pochwaliła się ciążową stylizacją

Meghan Markle nawet w zaawansowanej ciąży nie rezygnowała z bardzo wysokich szpilek

