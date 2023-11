Pałac Kensington poinformował, że księżna i książę Sussex będą korzystali z oddzielnego profilu w mediach społecznościowych. Do tej pory zarówno Kate i William, jak i Meghan oraz Harry dzielili jedno konto na Instagramie. Jak wiadomo królowa jest tradycjonalistką i zgodnie z zasadami członkom rodziny królewskiej nie wolno prowadzić prywatnych kont w mediach społecznościowych. Najwyraźniej Meghan udało się przekonać Elżbietę II, aby pozwoliła obu parom książęcym na prowadzenie własnych profili. To prawdziwy przełom!

Księżna Meghan w końcu osiągnęła swój cel!

Od dłuższego czasu jest głośno o konflikcie między Meghan a Kate. Jak podają zagraniczne media kobiety od samego początku nie mogły się porozumieć. Co prawda obie starają się podczas oficjalnych wizyt zachować pozory i obdarowują się uśmiechami, aby dobrze wypaść przed królową. Jednak ich zachowanie jednoznacznie wskazuje na to, że chcą trzymać się od siebie jak najdalej. Niebawem Meghan i Harry wyprowadzą się z pałacu do własnej posiadłości. Bracia nie będą już nawet korzystać z jednego biura. A teraz okazuje się, że nawet konta na Instagramie książęce pary będą prowadzić oddzielnie. W oświadczeniu, które pojawiło się w mediach społecznościowych czytamy:

Zapraszamy na profil na Instagramie "SussexRoyal". Śledź więcej z życia księżnej i księcia Sussex

Sądzicie, że oddzielne konto Meghan i Harry'ego tylko podsyci plotki o rozłamie w rodzinie królewskiej, którego sprawczyniami są księżne?

Meghan Markle i książę Harry

East News

