Meghan jest na każdym kroku strofowana, przez co z pewnością się stresuje i zalicza sporo wpadek.

Zdarza jej się złapać Harry'ego za rękę - choć nie może tego robić na oficjalnych spotkaniach - Meghan Markle znów złamała protokół! I to przy królowej! Nie uwierzysz, co zrobiła tym razem.

Zdarza się jej też... skrzyżować nogi! Tutaj sprawdzicie, dlaczego to jest niedopuszczalne: Meghan Markle zaliczyła WPADKĘ przy Elżbiecie! "To brak szacunku dla królowej" Zobacz, jak to wyglądało!

Myślicie, że te wszystkie wpadki i komentarze na jej temat powodują, że zaczyna żałować wejścia do rodziny królewskiej?