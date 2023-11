Reklama

Od kilku dni cały świat żyje ciążą Meghan Markle. 15 października Pałac Kensington oficjalnie ogłosił, że księżna Sussex oraz książę Harry spodziewają się pierwszego dziecka. Para obecnie przebywa w Australii, gdzie przyjmują już pierwsze gratulacje, a nawet prezenty. Jednak ich szczęście może już niedługo popsuć część rodziny Meghan Markle. Jej ojciec już teraz zaczął udzielać wywiadów, w których komentuje błogosławiony stan córki...

Zobacz także: Meghan Markle nie będzie miała praw rodzicielskich do dziecka!

Ojciec Meghan Markle komentuje jej ciążę

Thomas Markle bardzo chętnie rozmawia z mediami. Ojciec Meghan Markle udzielił już kilku wywiadów, w których skomentował życie prywatne swojej córki. Co więcej, Thomas Markle umawiał się także na tzw. "ustawki" i sprzedawał swoje zdjęcia do mediów. Nic więc dziwnego, że chwilę po tym, jak ogłoszono, że Meghan spodziewa się dziecka, ukazał się także komentarz jej ojca. "The Sun" dotarł do Thomasa Markle i namówił go na krótką wypowiedź.

- Będzie świetną mamą. Już przejawia instynkty macierzyńskie - stwierdził Thomas Markle.

Jak myślicie, czy Thomas Markle i reszta jego rodziny będzie chciała zarobić coś na ciąży Meghan Markle? Oby nie...

POLECAMY: To tu mieszkała Meghan Markle z ojcem! Nie wiąże z tym domem dobrych wspomnień... ZOBACZ

Thomas Markle zniszczy szczęście Meghan?

East News

Reklama

Meghan Markle promienieje