...w razie rozwodu Meghan Markle nie będzie miała żadnych praw do swojego dziecka! Po rozwodzie w rodzinie królewskiej to ojciec przejmuje pełną kontrolę nad dziećmi, a matka ma jedynie prawo do nieograniczonych wizyt, ale nie może decydować o wychowaniu i edukacji potomka. Co ciekawe, księżna Diana po rozwodzie z księciem Karolem wywalczyła sobie zachowanie praw rodzicielskich. Ponoć postawiono jej ultimatum - zachowa prawa, jeśli nie udzieli żadnego wywiadu, w którym oczerniłaby rodzinę królewską.

