Meghan Markle i książę Harry rozpoczęli swoją oficjalną wizytę w Sydney od odwiedzenia siedziby gubernatora Australii, Petera Cosgrove i jego żony. To pierwsze pojawienie się księżnej od momentu ogłoszenia wiadomości o ciąży.

Oficjalna informacja pojawiła się na Twitterze rodziny królewskiej, niedługo po pierwszej wizycie pary książęcej w Sussex. Dziecko ma przyjść na świat wiosną przyszłego roku. Wiemy już, jaki tytuł otrzyma!

Zobacz: Dziecko Meghan nie będzie księciem ani księżniczką! Wiemy, dlaczego nie odziedziczy książęcego tytułu

Meghan Markle zachwyciła wszystkich swoją stylizacją. Zobacz w galerii, skąd pochodzi sukienka księżnej!

The parents to be! pic.twitter.com/fERo65Wfeu

— Rebecca English (@RE_DailyMail) 15 października 2018