Reklama

Nie milkną plotki na temat rzekomego konfliktu między Meghan Markle a księżną Kate. Podobno panie nie lubią się. To miało być przyczyną wyprowadzki księcia Harry'ego i Meghan Markle z Pałacu Kensington. Co więcej, podobno księżna Sussex nie chce też rodzić w tym samym szpitalu, w którym przyszły na świat dzieci Kate. Robi wszystko, aby odciąć się od swojej szwagierki.

Zobacz także: Relacje w rodzinie - jak o nie dbać?

Meghan Markle i księżna Kate mają konflikt?

Na początku stycznia księżna Kate świętowała swoje 37. urodziny. Z tej okazji urządziła małe przyjęcie. Jednak zabrakło na nim zarówno księcia Harry'ego, jak i Meghan Markle. Niemal od razu pojawiła się teoria, że kryzys między księżnymi pogłębia się z każdym dniem. Po chwili okazało się jednak, że Meghan i Harry nie mogli uczestniczyć w imprezie, ponieważ przebywali właśnie na krótkich wakacjach. Księżna Sussex postanowiła jednak uczcić urodziny swojej szwagierki w wyjątkowy sposób.

Zobacz także: Rodzina królewska znów się powiększy? Zaskakujące doniesienia!

Meghan Markle: jaki prezent wręczyła księżnej Kate?

Choć Meghan Markle nie mogła wziąć udziału w urodzinowej imprezie swojej szwagierki, postanowiła wysłać jej bardzo osobisty prezent. Podobno księżna Kate dostała od niej podarunek prosto z serca. Na razie nie wiadomo dokładnie, co to było. Do prezentu Meghan Markle dołączyła również własnoręcznie wykonaną kartkę z życzeniami. Magazyn "Closer" podaje, że księżna Sussex ma nadzieję, że dzięki temu podarunkowi ich relacje się ocieplą.

Myślicie, że to możliwe?

POLECAMY: Kłótnie w przyjaźni - jak rozwiązać konflikt z bliską osobą?

Kate i Meghan w końcu się zaprzyjaźnią?

East News

Reklama

Jest na to szansa!