Księżna Meghan jest w ciąży - to już oficjalna wiadomość podana przez pałac Kensington. Informacje o tym, że spodziewa się dziecka krążyły już od dnia ślubu. Zaprzeczały im inne informacje, że para nie chce na razie potomstwa. Żadne z tych doniesień nigdy nie zostały skomentowane, ani przez Meghan, ani przez Harry'ego.

Dziś książęca para zdecydowała się ogłosić szczęśliwą nowinę na Twitterze. Zdjęcie, które zostało dodane do informacji o ciąży było zrobione podczas pierwszej, oficjalnej wizyty w Sussex. Warto przypomnieć, że po ślubie tytuł, jaki został im nadany to właśnie: księżna i książę Sussex. Ta wizyta ma symboliczne znaczenie i zostanie zapamiętana na długo!

Już podczas tego wyjazdu w dopasowanej stylizacji Meghan widocznie rysuje się brzuszek. Zajrzyjcie do galerii i zobaczcie stylizacje, które zdradzają ciąże księżnej Sussex!

Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex are very pleased to announce that The Duchess of Sussex is expecting a baby in the Spring of 2019. pic.twitter.com/Ut9C0RagLk

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 15 października 2018