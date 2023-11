"Sunday Express" dowiedział się, dlaczego Melissa Toubati zrezygnowała z pracy dla Meghan. Otóż okazało się, że żona księcia Harry'ego jest wyjątkowo kapryśna i wymagająca. Ma dużo zachcianek, które muszą spełniać jej pracownicy, a jakby tego było mało, próbowała nawet zarządzać pracownikami księżnej Kate! To właśnie od tego miał się zacząć rzekomy konflikt między Meghan a Kate.

To niedopuszczalne. To moi ludzie i ja będę z nimi rozmawiać - miała powiedzieć Kate do Meghan.