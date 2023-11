Reklama

Rodzina królewska ma określone zasady dotyczące ślubów, pogrzebów, publicznych wyjść czy nawet porodu. Dotyczą one m.in. tego, kto ostatni wchodzi do kościoła podczas królewskiego ślubu, jakie prezenty członkowie rodziny królewskiej dają sobie na święta, co jedzą przy kolacji i jak się ubierają. Wszyscy członkowie rodziny królewskiej trzymają się tych zasad, ale jest jedna osoba, która ma z nimi spory problem - to Meghan Markle. Żona Harry'ego w przeciwieństwie do Kate, nie zawsze trzyma się zasad etykiety. Czasem wynika to z jej spontaniczności - jak wtedy, gdy publicznie próbuje złapać męża za rękę. Albo z nieznajomości zasad - gdy nie zakłada rajstop albo krzyżuje nogi, podczas spotkań z królową. To jednak nic, w porównaniu do tego, co teraz postanowiła Meghan. Amerykanka chce złamać podstawową zasadę dotyczącą porodów w rodzinie królewskiej! O co chodzi?

Meghan Markle chce urodzić w domu!

Meghan Markle nie chce rodzić w szpitalu St.Mary’s w Londynie. To tutaj na świat przyszli - William, Harry i dzieci księżnej Kate. Zawsze, gdy rodziła Kate, paparazzi z samego rana pojawiali się pod drzwiami szpitala i wyczekiwali przyjścia na świat nowego "royal baby". To właśnie w tym miejscu powstawały pierwsze zdjęcia następców brytyjskiego tronu. Jednak Meghan nie chce rodzić w szpitalu.

Jest ogromną zwolenniczką porodów w domu, ale brytyjska rodzina królewska przyjmowana jest w szpitalu St.Mary’s w Londynie. Zamiast tego chce mieć basen i relaksujące otoczenie. Nawet Harry uznał to za zaskakujące, ale Meg zapewnia, że musi mieć jak najbardziej naturalny poród - donosi informator Life&Style.

Myślicie, że królowa Elżbieta II zgodzi się na poród w domu? A może Meghan zmieni plany pod wpływem nacisków ze strony rodziny królewskiej?

Meghan Markle urodzi w pałacu?

Czy królowa jej na to pozwoli?

