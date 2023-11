Reklama

Od miesięcy mówi się o coraz bardziej zaogniającym się konflikcie między księżną Kate a Meghan Markle. Już nie jest żadną tajemnice, że żony książąt nie pałają do siebie sympatią, a jakby tego było mało, ostatnio Meghan doprowadziła do łez księżną Kate. Konflikt miał doprowadzić do tego, że Meghan i książę Harry wyprowadzili się z Pałacu Kensington, żeby nie prowokować nowych kłótni z księżną Kate i księciem Williamem. Teraz Pałac postanowił po raz pierwszy odnieść się do tych doniesień!

Konflikt między księżną Kate i Meghan Markle jest prawdziwy?

Teraz brytyjski "The Mirror" postanowił dowiedzieć się prawdy o konflikcie księżnej Kate i Meghan Markle i otrzymał odpowiedź od Pałacu Buckingham, który otwarcie zaprzeczył plotkom, jakoby obie księżne nie potrafiły się dogadać.

- To się nigdy nie wydarzyło.

Nie da się ukryć, że odpowiedź Pałacu jest potwierdzeniem, na które wszyscy czekaliśmy! Dobrze wiedzieć, że obie księżne lubią się i nie trzeba stawać po żadnej ze stron i wybierać między #teamKate czy #teamMeghan. Chyba że jedynie w przypadku ich stylu!

Która księżna wygląda lepiej?

Obie co prawda ubierają się świetnie, jednak nie da się ukryć, ze Meghan Markle lepiej zna się na trendach i potrafi je wykorzystać nawet w sztywnym dress codzie pałacowym. Meghan stawia na ołówkowe spódnice i sukienki, które podkreślają jej figurę, często wybiera asymetryczne bluzki i koszule. Można ją było także zobaczyć w dzwonach. Styl Kate jest znacznie bardziej zachowawczy i zwyczajnie... nudny. Księżna zawsze pokazuje się w rozkloszowanych lub prostych sukienkach z paskami w talii, do których dobiera proste lub również rozkloszowane płaszcze. Który styl wolicie?

Meghan Markle zawsze wygląda stylowo.

East News

Meghan Markle nie boi się odważnych fasonów i krojów

East News

Proste lub rozkloszowane sukienki - tak najczęściej ubiera się księżna Kate

East News

Styl Kate jest bardzo zachowawczy

