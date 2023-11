Gdy Meghan Markle związała się z księciem Harrym, musiała być świadoma licznych porównań m.in. do byłych księcia, do księżnej Kate czy nawet do księżnej Diany. Nowa członkini rodziny królewskiej wzbudzała od początku ogromne emocje. Szybko okazało się jednak, że Meghan zawsze wychodzi z nich obronną ręką ze wszystkich porównań, a z samą Dianą sporo ją łączy! Właśnie na jaw wyszło, że żona księcia Harry'ego ma tę samą pasję, co miała jego matka. Czyżby właśnie dlatego Meghan zawróciła mu w głowie?

Meghan ma tę samą pasję, co księżna Diana

Okazuje się, że Meghan Markle łączy z księżną Dianą nie tylko uroczy pieprzyk nad ustami po tej samej stronie twarzy, ale także pasja. Otóż, Meghan uwielbia… pisać listy! Żona księcia Harry’ego docenia tę zapomnianą już sztukę korespondencji i zamiast wysyłać e-maile czy SMS-y, ceni odręczne pismo na eleganckim papierze.

Zawsze gdy przychodzi poczta biegnę do drzwi, zwykle są to ulotki lub rachunki, ale zawsze mam nadzieję, że będzie to jakiś odręczny list. Lubię dotykać tego papieru i trzymać w swoich rękach czyjeś myśli - pisała Meghan na swoim blogu.

Nie każdy być może wie, że tę samą pasję miała księżna Diana. W jej czasach nie było to nic nietypowego, wręcz przeciwnie, ale z pewnością Harry zapamiętał, co lubiła robić jego mama i możemy podejrzewać, że uwielbienie do pisania do listów docenił w Meghan Markle.

