„Nie przeszkadza mi, że nie mam dziewczyny. Nie ma o czym mówić, nikogo na siłę nie szukam. Jest dobrze”, zapewnił książę Harry w 2015 roku.

To było zanim poznał Meghan Markle, a po kolejnym rozstaniu z Chelsy Davy. Harry w przeciwieństwie do brata, księcia Williama, który ułożył sobie życie u boku Kate, nie mógł znaleźć "tej jedynej". Zresztą szwagierka robiła wszystko, żeby mu pomóc. Kate, podobnie jak kuzynka Eugenia organizowała mu randki w ciemno, poznawała go ze swoimi koleżankami. On jest nie potrafił się ustatkować, szybko kończył rozpoczęte znajomość, głównie zależało mu na przelotnych romansach. Jeden z nich nawiązał z popularną, brytyjską aktorką. O kogo chodziło?

Reklama

Zobacz: Oto prawdziwy powód, dlaczego Harry rozstał się po 7 latach z Chelsy Davy! To ona mogła być teraz na miejscu Meghan

Książę Harry związki - z kim spotykał się przed Meghan?

„Harry z pewnością nie cierpiał na brak zainteresowania kobiet; po dwóch poważnych związkach, które spełzły na niczym, z lubością skakał z kwiatka na kwiatek. Dziennikarze używali sobie, łącząc go z jego dobrą znajomą, piosenkarką Ellie Goulding, mimo że ich związek był czysto platoniczny" - czytamy w biografii księcia.

Latem 2015 roku miał romans z brytyjską aktorką Jenną Coleman, która grała m.in. w serialu "Doctor Who" czy filmie "Zanim się pojawiłeś".

Harry poznał ją na Audi Polo Challenge. Para szybko znalazła wspólny język, spędzili razem wieczór na after party w części dla VIP-ów. Zrobiono im zdjęcia, jak rozmawiają, Harry trzymał rękę na jej kolanie. Wymienili się numerami, a potem spotkali się na kilku randkach.

Harry lubił Jennę i pociągało go jej typowo brytyjskie poczucie humoru. Liczył na rozwój znajomości, lecz niestety, nie był jedynym w kolejce. Jenna niedawno rozstała się ze swoim chłopakiem, znanym z Gry o tron Richardem Maddenem, lecz był nią już zainteresowany inny aktor − Tom Hughes. Podobno poczuł do niej miętę w tym samym dniu, co Harry; chwilę później zaczął do niej pisać, aż w końcu się umówili - czytamy w "Harry. Biografia" autorstwa Nicholl Katie.

Daily Express

Książę Harry, który raczej nie narzekał nigdy na zainteresowanie kobiet, tym razem musiał pogodzić się z porażką. Jenna dała mu kosza i wybrała Toma.

„Polubiła go, ale chyba wiedziała, że więcej łączy ją z Tomem. Oboje są aktorami i prowadzą podobny tryb życia; Jennie schlebiało zainteresowanie księcia, lecz wiedziała, że z Tomem ma szansę na dłuższy związek”, zdradziła jej koleżanka.

Jenna i Tom są do dziś parą, a zaledwie kilka miesięcy po tym przelotnym romansie, Harry poznał Meghan.

Zobacz: Meghan już wkrótce spotka się z byłymi dziewczynami Harry'ego! Na królewskim ślubie dojdzie do skandalu?

Zanim Harry poznał Meghan był w dwóch poważnych związkach i miał kilka przelotnych romansów

Reklama

Teraz jednak ustatkował się