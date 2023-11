1 z 6

Meghan Markle i książę Harry znowu złamali protokół królewski? Tym razem doszło do tego podczas ich oficjalnej podróży do Irlandii. Tuż po chrzcie księcia Louisa, amerykańska aktorka i następca brytyjskiego tronu pojechali w swoją pierwszą oficjalną zagraniczną wizytę. Podczas wizyty w Irlandii pojawili się na letniej imprezie w rezydencji ambasadora Wielkiej Brytanii, spotkali się z irlandzką parę prezydencką oraz odwiedzili Gaelic Athletic Association w Cork Park. To właśnie podczas wizyty w siedzibie tej irlandziej organizacji sportowej złamali protokół. Jak? Nie jest tajemnicą, że książęca para nie może publicznie okazywać sobie uczuć. A Harry i Meghan tym razem nie wytrzymali. Jak to wyglądało? Zobacz kolejne slajdy!

