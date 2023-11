3 z 4

Meghan Markle i książę Harry złamali protokół

Meghan Markle i książę Harry dobrze wiedzą, że ich publiczne wyjścia to nie zabawa, ale element ich pracy. Według protokołu małżeństwa nie powinny okazywać sobie publicznie miłości, ponieważ reprezentują kraj i wykonują pewne obowiązki. Choć nie ma oficjalnego zakazu, książęce pary starają się go przestrzegać. Meghan Markle od początku przychodziło to z trudnością. Niedawno w mediach pojawiło się nagranie, na którym widać, jak księżna Sussex chce złapać za rękę swojego męża, jednak ten subtelnie oddala tę pieszczotę. Tym razem książę Harry był chyba mniej zasadniczy. Na zdjęciach widać, jak spaceruje z żoną trzymając ją za rękę! To naprawdę rzadki widok!

Jednak to nie jedyne zaskoczenie! Spore poruszenie wywołała również żółta sukienka Meghan Markle. Dlaczego? Sprawdź kolejny slajd!