Meghan Markle i książę Harry wciąż są w podróży po Australii. Zakochani z pewnością zapamiętają ten wyjazd na całe życie. To właśnie tam ogłoszono, że Meghan Markle i książę Harry wiosną 2019 roku zostaną rodzicami. Zanim jednak to nastąpi, książęca para musi wypełnić swoje obowiązki. Meghan Markle dzielnie towarzyszy swojemu mężowi podczas niemal wszystkich spotkań. Niestety, podczas pobytu w Australii przydarzył jej się jeden słabszy dzień. Książę Harry wytłumaczył jednak, że ciąża daje się jej we znaki.

Na szczęście to już przeszłość, a Meghan Markle znowu dołączyła do męża. Na najnowszych zdjęciach wygląda świeżo i kwitnąco. Naszą uwagę zwrócił jednak jej gest, który rozczulił nas do łez! O co chodzi? Zobaczcie naszą galerię i przekonajcie się sami!

