Księżna Meghan do tej pory pojawiała się na każdym oficjalnym wyjściu, które było zaplanowane. Widać, że w ciąży wygląda doskonale i do tej pory nie dokuczały jej typowe ciążowe dolegliwości. Co prawda, Meghan nie mówi nic o swoim samopoczuciu, ale jedna z kobiet, z którymi rozmawiała podczas wizyty w Sydney zdradziła w wywiadzie, że poruszyła z księżną ten temat. Jak się okazuje, przyszła mama, przyznała się kobiecie, że czuje się doskonale - donosi "Daily Mail".

Jednak od czasu pierwszych dni oficjalnej wizyty w Australii wiele się zmieniło... Zobacz, co się stało podczas jednego z wyjść!

