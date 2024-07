Stylizacje księżnej Meghan odkąd dołączyła do brytyjskiej rodziny królewskiej często komentowane były przez prasę. Choć księżna zawsze wyglądała elegancko i stylowo, to rzadko trzymała się sztywnych ram królewskiego protokołu szczególnie w kwestii doboru kreacji. Teraz Meghan tłumaczy, dlaczego tak często decydowała się prezentować publicznie w czerni. "To było przemyślane", mówi wprost.

Mroczne kreacje Meghan Markle

W najnowszym dokumencie Netfliksa "Harry i Meghan" dowiadujemy się m.in. o tym, jak wyglądało życie książęcej pary Sussex za murami pałacu. Małżeństwo opowiedziało, jak wyglądała ich pierwsza randka, zdradziło również kulisy zaręczyn. W dokumencie nie zabrakło porównań do Diany i opowieści o złych kontaktach pary z prasą. Meghan Markle przyznała, że wielokrotnie trafiała na łamy tabloidów, a historie, jakie tworzyły brytyjskie magazyny mocno utrudniały jej odnalezienie się w monarchii.

Dress code w brytyjskiej rodzinie królewskiej

Brytyjska prasa zawsze odnotowywała stylizacje członkiń rodziny królewskiej. Nie od dziś wiadomo, że Windsorowie przestrzegają wielu zasad protokołu czy królewskiej etykiety. Dotyczy ona również dress code’u, np. tiary zarezerwowane są tylko dla członkiń rodziny królewskiej lub kobiet zamężnych. Noszone są podczas wyjątkowych uroczystości, ale nigdy nie są noszone w ciągu dnia. Inna zasada dotyczy np. Noszenia kapelusza. Do lat pięćdziesiątych publiczne wyjście członkini rodziny królewskiej bez nakrycia głowy było wręcz niedozwolone. Teraz księżne mają w tej kwestii wolny wybór, ale zdecydowanie powinny je mieć podczas ważnych wydarzeń.

Gdy do brytyjskiej rodziny królewskiej dołączyła księżna Meghan, jej kreacje również były analizowane przez media. Ocenie poddawano wybór projektanta, krój kreacji, odpowiedni jej dobór do okazji, a nawet kolor. Jako członkini rodziny królewskiej żona księcia Harry’ego, reprezentując monarchinię nieustannie pojawiała się w ciemnych kreacjach. Co jakiś czas widzieliśmy ją w sukienkach w jaśniejszym kolorze, ale najczęściej prezentowała się w czarnych i granatowych kreacjach.

Księżna Meghan w czarnych stylizacjach

W czarnej sukience pojawiła się chociażby na premierze swojej książki kucharskiej czy na obchodach setnej rocznicy istnienia Royal Air Force w Westminster Abbey w ciemnej sukience od Christiana Diora. W równie stonowanych kolorach widzieliśmy ją na ślubie księżniczki Eugenii, na którym zaprezentowała się w granatowej kreacji, czy na pierwszej wizycie w hrabstwie Sussex Meghan, gdzie wybrała zielony komplet.

Choć zdarzało się, że miała na sobie kreacje w odcieniach beżu, różu czy bieli, to najczęściej w otoczeniu innych Windsorów prezentowała się w czerni. W serialu Netfliksa Meghan Markle przyznała, że jako członkini rodziny królewskiej celowo decydowała się na stylizacje w czarnym kolorze. Jak wyjaśniła, podczas oficjalnych wydarzeń Windsorowie nie powinni prezentować się w kreacjach w tym samym kolorze, by nie zaliczyć wpadki. Meghan decydowała się więc na kolor, którego prawdopodobnie żadna księżna bądź księżniczka na co dzień by nie wybrała:

- Rzadko nosiłam coś kolorowego. To było przemyślane - mówi wprost Meghan Markle. - Pomyślałam: jakiego koloru prawdopodobnie nigdy nie założą? Camelowego? Beżowego? Białego? Więc zakładałam wiele stonowanych odcieni, żeby móc się po prostu wtopić - przyznaje.

Ekspertka od psychologii kolorów, Karen Haller, komentuje wybory modowe Meghan słowami:

- Sytuacje, w których wybiera czerń, sugerują, że nie chce być w centrum uwagi. Nie przeszkadza jej bycie w tle - mówi Haller, po czym dodaje - Czarny to sposób Meghan na odwrócenie uwagi od siebie i na sprawy, które wspiera, stawiając je w centrum.

Członkinie brytyjskiej rodziny królewskiej na co dzień unikają jednak czarnych stylizacji. To kolor przeznaczony na pogrzeby lub upamiętniające ważne wydarzenia uroczystości, jak np. nabożeństwo związane z Dniem Pamięci. Dodatkowym argumentem "za" noszeniem kolorowych stylizacji jest wyróżnienie się z tłumu, tak, by nawet stojąc daleko od Windsorów można było ich dostrzec i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Pozostaje więc pytanie, czy Meghan zdawała sobie sprawę z tego, że przestrzegając jednej zasady, łamała drugą?

