Księżna Meghan jak Diana? Książę Sussex w dokumencie „Harry i Meghan” na Netflix nie omieszkał porównać swojej żony do zmarłej przed laty królowej ludzkich serc. Internauci nie kryją oburzenia jego słowami i… piszą wprost „manipulantką”. Jak jest naprawdę?

Netflix opublikował pierwsze trzy odcinki serialu „Harry i Meghan”. Fani z niecierpliwością czekali na show z udziałem małżeństwa. Od jakiegoś czasu plotkowano bowiem, że para zamierza ujawnić kulisy rezygnacji z królewskich obowiązków. Premierę show jakiś czas temu przesunięto ze względu na nagłą śmierć królowej Elżbiety II, ale odejście monarchini nie doprowadziło do wstrzymania publikacji serialu. Premiera pierwszych trzech odcinków dokumentalnego serialu Netflixa „Harry i Meghan” odbyła się więc 8 grudnia.

Para w serialu przedstawia swoją wersję wydarzeń, które doprowadziły do ich rezygnacji z pełnienia królewskich funkcji w 2020 roku. W produkcji para opowiada m.in. o tym, jak rodziła się ich miłość, jak przez ostatnie lata radzili sobie z presją mediów oraz jak wyglądało ich pierwsze spotkanie z monarchinią.

Książę Harry o Meghan: „Poświęciła wszystko, co kiedykolwiek znała”

Nie zabrakło dość intymnych wyznań książęcej pary na temat ich królewskiego, ale i prywatnego życia. „To wspaniała historia miłosna. Najbardziej szalone jest to, że dopiero się zaczyna”, takimi słowami książę Harry opowiada o związku z Meghan w pierwszym odcinki ich show. W dokumencie Netflixa przyznaje wprost, że rezygnacja z królewskich obowiązków związana była przede wszystkim z zapewnieniem Meghan i Archiemu bezpieczeństwa:

„Moim zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa mojej rodzinie. Ale poprzez urodzenie się w tej roli... i poziom nienawiści, który jest wzniecany w ciągu ostatnich trzech lat, szczególnie przeciwko mojej żonie i mojemu synowi, jestem ogólnie zaniepokojony bezpieczeństwem mojej rodziny”, słyszymy.

Książę nie ukrywa, że rezygnacja z królewskiego życia była jedną z lepszych decyzji w jego życiu. Decyzją, którą podjął, idąc za głosem serca.

„Meg poświęciła wszystko, co kiedykolwiek znała, wolność, którą miała, aby dołączyć do mnie w moim świecie. A potem dość szybko skończyło się na tym, że poświęciłem wszystko, co znam, aby dołączyć do niej w jej świecie", opowiada, zdradzając szczegóły ich prywatnego życia.

Książę Harry porównuje Meghan do Diany

W serialu „Harry i Meghan” nie zabrakło również wspomnień o księżnej Dianie. Książę nie omieszkał porównać Meghan do królowej ludzkich serc, co wywołało w sieci niemałe oburzenie. Książę nie ukrywa, że Markle jest miłością jego życia i dla niej zrobiłby wszystko. Już w pierwszym odcinku mówi wprost, że Meghan jest podobna do Diany:

„Pod wieloma względami Meghan jest podobna do mojej mamy. Ma w sobie to samo współczucie i empatię, pewność siebie i ciepło”, mówi książę Harry z dumą.

Łatwo da się zauważyć, że w ostatnich miesiącach większość publikacji stworzona przy udziale Meghan nawiązuje do Diany i jej wizerunku. Jakiś czas temu księżna Sussex udzieliła wywiadu magazynowi Variety i już na początku rozmowy została tam porównana do królowej ludzkich serc: „Meghan, księżna Sussex — szerzej znana jako Meghan Markle — była opisywana jako zdeterminowana, wiarygodna, a nawet jako podobna do Diany. Spędź z nią dzień, to zobaczysz stronę, której nigdy nie widziała publiczność”, mogliśmy przeczytać. Podobnie było w przypadku okładki Meghan dla magazynu The Cut, która ewidentnie przypominała książkę Michaela O’Mary o księżnej Dianie „Diana Princess of Wales. Tribute in Photographs” z 1997 roku.

Meghan celowo upodabnia się do Diany?

Internauci nie mają wątpliwości, że zachowanie Meghan to chęć zaistnienia w show-biznesie i zyskania rozgłosu. „Diana była taka z natury, Meghan kreuje się na taką dla sławy”, pisze jeden z internautów. „Jeśli rzeczywiście byłaby taka empatyczna, nie potraktowałaby tak swojej rodziny’, dodaje drugi. Pojawiają się komentarze, że księżna Sussex na siłę chce być postrzegana jak Diana, by w ten sposób zyskać przychylność Brytyjczyków.

Internauci nie kryją oburzenia, że książę w ten sposób daje sobą manipulować. Dziennikarze również nie przebierają w słowach. Padają komentarze, że Harry na siłę doszukuje się w ukochanej cech matki, z której stratą wciąż sobie nie poradził: „Jest jedyną osobą w tym związku, która potrzebuje pomocy, ale pewnego dnia jego dzieci też będą. Zdaje się nie zauważać, że sam utrwala w nich to samo przekonanie, a Meghan może się nie przejmować, ponieważ wszystko, co ona robi robi wyłącznie dla własnego dobra”, czytamy jeden z komentarzy. Czy Meghan rzeczywiście chce za wszelką cenę uchodzić za drugą księżną Dianę? Choć wiele na to wskazuje, to na nieszczęście Meghan, Brytyjczycy nie szukają zastępstwa dla królowej ludzkich serc. W końcu jak pisze jeden z internautów: „Tak Harry, rozumiemy, że ją kochasz, ale my nie musimy".

TEKST: Gabriela Czernecka

