Marta Kaczyńska ma za sobą dwa poważne związki. Ten drugi - z Marcinem Dubienieckim - był częstym tematem w mediach. Jednak teraz "Super Express" dotarł informacji, które dotyczą pierwszego małżeństwa Marty Kaczyńskiej.

Marta Kaczyńska w 2002 roku wyszła za Piotra Smuniewskiego. Kiedy Marta Kaczyńska była z nim w związku, na świat przyszła córeczka Ewa. Marta Kaczyńska spotykała się już w tamtym czasie z Marcinem Dubienieckim. W 2007 roku Piotr Smuniewski wystąpił do sądu o zbadanie próbek DNA, które miały wykluczyć lub potwierdzić, że dziewczynka jest jego córką. Nie był pewny, czy Ewa jest jego dzieckiem. Badania potwierdziły jego wątpliwości, okazało się, że Ewa nie jest dzieckiem Smuniewskiego. Mężczyzna zerwał wówczas jakikolwiek kontakt z Martą oraz z Ewą.

Obecnie Marta Kaczyńska jest w konflikcie z Marcinem Dubienieckim, ale dalej są małżeństwem. Co jakiś czas pojawiają się informacje, że para może wrócić do siebie. Na razie nie wiadomo, co się stanie - czy para weźmie rozwód?

